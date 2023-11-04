Арестованные товарные знаки продолжат действовать в Финляндии
Финское ведомство по патентам и регистрации (PRH) подтвердило позицию Роспатента о том, что товарные знаки попавших под санкции ЕС российских компаний остаются имуществом их правообладателей, но они арестованы. Об этом сообщила пресс-служба Роспатента, запросившего ранее разъяснения у финской стороны.
В полученном ответе говорится, что на товарные знаки ряда российских компаний был наложен арест в связи с ограничениями, введенными ЕС.
«Арестованный товарный знак продолжает действовать на территории Финляндии и остается имуществом его правообладателя, однако последний не может распоряжаться этим правом, например продать или лицензировать товарный знак», – говорится в сообщении.
Ранее финские СМИ сообщили, что управлением страны по взысканию долгов якобы были конфискованы свыше 40 товарных знаков, в частности Сбербанка, оружейной группы «Калашников» и др. Роспатент 2 ноября опроверг эту информацию.
В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называло Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такое заявление «абсолютно хамским».