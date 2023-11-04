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Политика

Арестованные товарные знаки продолжат действовать в Финляндии

Ведомости

Финское ведомство по патентам и регистрации (PRH) подтвердило позицию Роспатента о том, что товарные знаки попавших под санкции ЕС российских компаний остаются имуществом их правообладателей, но они арестованы. Об этом сообщила пресс-служба Роспатента, запросившего ранее разъяснения у финской стороны.

В полученном ответе говорится, что на товарные знаки ряда российских компаний был наложен арест в связи с ограничениями, введенными ЕС.

«Арестованный товарный знак продолжает действовать на территории Финляндии и остается имуществом его правообладателя, однако последний не может распоряжаться этим правом, например продать или лицензировать товарный знак», – говорится в сообщении.

Ранее финские СМИ сообщили, что управлением страны по взысканию долгов якобы были конфискованы свыше 40 товарных знаков, в частности Сбербанка, оружейной группы «Калашников» и др. Роспатент 2 ноября опроверг эту информацию.

В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называло Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такое заявление «абсолютно хамским».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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