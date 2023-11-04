Газета
Политика

ВС России поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ

Ведомости

Российские силы поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска отразили на купянском направлении пять атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. На краснолиманском направлении ВСУ предприняли две попытки атаковать под Новоселовкой и Григоровкой в ДНР, а на южнодонецком направлении – одну попытку в районе Марфополя в Запорожской области. Одна атака ВСУ была отражена также и на Херсонском направлении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Российские силы за сутки перехватили девять реактивных снарядов HIMARS и сбили 43 украинских беспилотника. Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 525 самолетов, 254 вертолета, 13175 танков и свыше 8600 БПЛА.

В своей сводке за 28 октября – 3 ноября Минобороны РФ ранее сообщило о нанесении 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружений ВСУ и пунктам временной дисклокации украинских военнослужащих. В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства дронов и безэкипажных катеров, а также группы иностранных наемников.

За неделю в зоне спецоперации было уничтожено 10 самолетов и один вертолет ВСУ. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM и 51 снаряд HIMARS. В общей сложности были сбиты 274 украинских дрона.

1 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции, несмотря на поставки вооружения НАТО. Он отметил, что за последний месяц российская армия сбила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных