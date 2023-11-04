ВС России поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ
Российские силы поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ», – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки российские войска отразили на купянском направлении пять атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. На краснолиманском направлении ВСУ предприняли две попытки атаковать под Новоселовкой и Григоровкой в ДНР, а на южнодонецком направлении – одну попытку в районе Марфополя в Запорожской области. Одна атака ВСУ была отражена также и на Херсонском направлении.
Российские силы за сутки перехватили девять реактивных снарядов HIMARS и сбили 43 украинских беспилотника. Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 525 самолетов, 254 вертолета, 13175 танков и свыше 8600 БПЛА.
В своей сводке за 28 октября – 3 ноября Минобороны РФ ранее сообщило о нанесении 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружений ВСУ и пунктам временной дисклокации украинских военнослужащих. В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства дронов и безэкипажных катеров, а также группы иностранных наемников.
За неделю в зоне спецоперации было уничтожено 10 самолетов и один вертолет ВСУ. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM и 51 снаряд HIMARS. В общей сложности были сбиты 274 украинских дрона.
1 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции, несмотря на поставки вооружения НАТО. Он отметил, что за последний месяц российская армия сбила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.