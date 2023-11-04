ВС России поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ

За прошедшие сутки российские войска отразили на купянском направлении пять атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. На краснолиманском направлении ВСУ предприняли две попытки атаковать под Новоселовкой и Григоровкой в ДНР, а на южнодонецком направлении – одну попытку в районе Марфополя в Запорожской области. Одна атака ВСУ была отражена также и на Херсонском направлении.