Глава Конституционного суда не видит необходимости нового «железного занавеса»
России не нужно создавать новый «железный занавес», считает председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
«Очевидно, этого [создания “железного занавеса”], конечно, не нужно, и этого не удастся сделать», – сказал он.
Зорькин добавил, что при этом не нужно «метаться между крайностями». «С одной стороны – это сплошное замыкание, а с другой стороны – это абсолютно открытое пространство, на котором гуляют чужие интересы, отнюдь не интересы самой России», – отметил глава КС.
Он отметил, что политический радикализм и уход в крайне правую сторону опасен для России и может поставить страну на грань катастрофы. По его словам, достижения в сфере свобод и правопорядка в последние десятилетия России дались «непомерной ценой», и важно их сохранить.
В сентябре, после разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по уже введенному запрету на ввоз российских товаров, в МИД России заявили, что ограничения отражают стремления руководства ЕС возвести в Европе новый «железный занавес».
ЕК своими разъяснениями, отмечали в МИД РФ, сознательно вносит правовую неопределенность и провоцирует страны ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку.