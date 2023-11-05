Глава Конституционного суда не видит необходимости нового «железного занавеса»

Зорькин добавил, что при этом не нужно «метаться между крайностями». «С одной стороны – это сплошное замыкание, а с другой стороны – это абсолютно открытое пространство, на котором гуляют чужие интересы, отнюдь не интересы самой России», – отметил глава КС.