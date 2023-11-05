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Глава Конституционного суда не видит необходимости нового «железного занавеса»

Ведомости

России не нужно создавать новый «железный занавес», считает председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Очевидно, этого [создания “железного занавеса”], конечно, не нужно, и этого не удастся сделать», – сказал он.

Зорькин добавил, что при этом не нужно «метаться между крайностями». «С одной стороны – это сплошное замыкание, а с другой стороны – это абсолютно открытое пространство, на котором гуляют чужие интересы, отнюдь не интересы самой России», – отметил глава КС.

Он отметил, что политический радикализм и уход в крайне правую сторону опасен для России и может поставить страну на грань катастрофы. По его словам, достижения в сфере свобод и правопорядка в последние десятилетия России дались «непомерной ценой», и важно их сохранить.

В сентябре, после разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по уже введенному запрету на ввоз российских товаров, в МИД России заявили, что ограничения отражают стремления руководства ЕС возвести в Европе новый «железный занавес».

ЕК своими разъяснениями, отмечали в МИД РФ, сознательно вносит правовую неопределенность и провоцирует страны ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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