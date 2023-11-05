Еврокомиссия заявила о всплеске актов антисемитизма в Европе

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что в столичном регионе Франции и стране в целом наблюдается «взрыв» антисемитизма. 7 октября в Париже и пригородах французской столицы зарегистрировали 257 актов антисемитизма. По словам мэра города, еврейская женщина получила ножевое ранение в своем доме в Лионе, а на ее двери была обнаружена «антисемитская надпись».