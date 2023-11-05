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Еврокомиссия заявила о всплеске актов антисемитизма в Европе

Ведомости

Всплеск антисемитских инцидентов в Европе за последние несколько дней достиг «чрезвычайного уровня», происходящее напоминает некоторые из самых мрачных времен в истории, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ЕК.

Еврокомиссия, как отмечает агентство, осудила недавние инциденты «самым решительным образом» и пообещала продолжать усиливать меры безопасности в сотрудничестве со странами-членами блока.

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Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что в столичном регионе Франции и стране в целом наблюдается «взрыв» антисемитизма. 7 октября в Париже и пригородах французской столицы зарегистрировали 257 актов антисемитизма. По словам мэра города, еврейская женщина получила ножевое ранение в своем доме в Лионе, а на ее двери была обнаружена «антисемитская надпись».

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор на фоне происходящего призвал «все политические силы» провести митинг против антисемитизма, передает также BFMTV. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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