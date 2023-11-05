Еврокомиссия заявила о всплеске актов антисемитизма в Европе
Всплеск антисемитских инцидентов в Европе за последние несколько дней достиг «чрезвычайного уровня», происходящее напоминает некоторые из самых мрачных времен в истории, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ЕК.
Еврокомиссия, как отмечает агентство, осудила недавние инциденты «самым решительным образом» и пообещала продолжать усиливать меры безопасности в сотрудничестве со странами-членами блока.
Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что в столичном регионе Франции и стране в целом наблюдается «взрыв» антисемитизма. 7 октября в Париже и пригородах французской столицы зарегистрировали 257 актов антисемитизма. По словам мэра города, еврейская женщина получила ножевое ранение в своем доме в Лионе, а на ее двери была обнаружена «антисемитская надпись».
Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор на фоне происходящего призвал «все политические силы» провести митинг против антисемитизма, передает также BFMTV.