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Глава СПЧ Фадеев призвал к жесткой реакции на беспорядки в Дагестане

Ведомости

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал власти и общество жестко отреагировать на беспорядки в аэропорту Махачкалы. 

«Казалось какое-то время назад, что антисемитизм перевернутая страница в нашей истории. <...> И вот теперь такие неприятные события на Кавказе, это очень нехорошо. Здесь власти должны действовать в рамках закона, предельно жестко, должна быть какая-то разъяснительная политика, информационная политика», – сказал он (цитата по ТАСС).

Фадеев добавил, что в этой ситуации важно и общественное влияние. По его мнению, население Дагестана должно «обратиться к этим хулиганам и привести их в чувство». Глава СПЧ отметил, что связывать события с Палестине с евреями, проживающими на Кавказе, – «это просто безумие». Он подчеркнул, что российские евреи являются неотъемлемой частью Кавказа.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана. В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. Ожидается, что его работа будет возобновлена 31 октября.

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что протесты регулировались с Украины. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестана» администрируется с территории этой страны. В СК РФ обратили внимание, что призывы выйти на акцию протеста были размещены в социальных сетях. 

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2, ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, участникам – до восьми лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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