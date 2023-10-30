Глава СПЧ Фадеев призвал к жесткой реакции на беспорядки в Дагестане

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана. В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. Ожидается, что его работа будет возобновлена 31 октября.