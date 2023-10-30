Глава СПЧ Фадеев призвал к жесткой реакции на беспорядки в Дагестане
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал власти и общество жестко отреагировать на беспорядки в аэропорту Махачкалы.
«Казалось какое-то время назад, что антисемитизм перевернутая страница в нашей истории. <...> И вот теперь такие неприятные события на Кавказе, это очень нехорошо. Здесь власти должны действовать в рамках закона, предельно жестко, должна быть какая-то разъяснительная политика, информационная политика», – сказал он (цитата по ТАСС).
Фадеев добавил, что в этой ситуации важно и общественное влияние. По его мнению, население Дагестана должно «обратиться к этим хулиганам и привести их в чувство». Глава СПЧ отметил, что связывать события с Палестине с евреями, проживающими на Кавказе, – «это просто безумие». Он подчеркнул, что российские евреи являются неотъемлемой частью Кавказа.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана. В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. Ожидается, что его работа будет возобновлена 31 октября.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2, ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, участникам – до восьми лет.