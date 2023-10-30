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Общество

СК сообщил об обысках у участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ведомости

Следователи допрашивают участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы и проводят обыски. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, на котором председателю СК Александру Бастрыкину доложили о расследовании уголовного дела.

«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц причастных к организации и исполнению преступления проводятся обыски», – говорится в сообщении. 

Кроме того, следствие осмотрело место происшествия, зафиксировало повреждения и изъяло записи с камер видеонаблюдения. Уточняется, что по итогам совещания Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК «для полного, объективного и тщательного расследования».

Ранее в СК сообщили, что Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил установить все обстоятельства произошедшего. Там отметили, что призывы выйти на акцию протеста были размещены в социальных сетях. По версии ведомства, 29 октября около 20:00 мск неустановленные лица проникли на территорию аэропорта Махачкалы и учинили погромы. Они также оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего пострадали несколько силовиков.

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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2, ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, участникам – до восьми лет.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.

В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. Ожидается, что его работа будет возобновлена 31 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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