СК сообщил об обысках у участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ранее в СК сообщили, что Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил установить все обстоятельства произошедшего. Там отметили, что призывы выйти на акцию протеста были размещены в социальных сетях. По версии ведомства, 29 октября около 20:00 мск неустановленные лица проникли на территорию аэропорта Махачкалы и учинили погромы. Они также оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего пострадали несколько силовиков.