СК сообщил об обысках у участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Следователи допрашивают участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы и проводят обыски. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, на котором председателю СК Александру Бастрыкину доложили о расследовании уголовного дела.
«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц причастных к организации и исполнению преступления проводятся обыски», – говорится в сообщении.
Кроме того, следствие осмотрело место происшествия, зафиксировало повреждения и изъяло записи с камер видеонаблюдения. Уточняется, что по итогам совещания Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК «для полного, объективного и тщательного расследования».
Ранее в СК сообщили, что Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил установить все обстоятельства произошедшего. Там отметили, что призывы выйти на акцию протеста были размещены в социальных сетях. По версии ведомства, 29 октября около 20:00 мск неустановленные лица проникли на территорию аэропорта Махачкалы и учинили погромы. Они также оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего пострадали несколько силовиков.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2, ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, участникам – до восьми лет.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.
В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. Ожидается, что его работа будет возобновлена 31 октября.