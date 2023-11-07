Госдеп: США передали России приглашение на саммит АТЭС

США ожидают, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите АТЭС в Сан-Франциско, сообщил в начале октября официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС. На тот момент, по словам дипломата, Москва еще не получила приглашение на мероприятие. В Кремле ранее говорили, что своевременно сообщат, кто поедет от России на саммит.