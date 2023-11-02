Госдеп: США обеспечат участие России в саммите АТЭС с учетом санкций
США работают над тем, чтобы обеспечить участие России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) надлежащим образом, но с учетом санкций. Об этом заявили в госдепе США, передает «РИА Новости».
«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», – отметили там.
В госдепе уточнили, что участие России в саммите будет проходить «с учетом санкций». Там также не смогли ответить, кто может представлять Россию на предстоящем мероприятии. В ведомстве пояснили, что не располагают информацией об участниках саммита 2023 г.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС. На тот момент, по словам дипломата, Москва еще не получила приглашение на мероприятие. В Кремле ранее говорили, что своевременно сообщат, кто поедет от России на саммит.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.