ФСБ сообщила о задержании двоих подозреваемых в корректировке огня по Донецку

7 ноября глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что центр Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ. По его словам, в результате трехкратного обстрела из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения, добавил Пушилин. 8 ноября в минздраве ДНР уточнили ТАСС, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка, возросло до 55.