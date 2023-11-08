ФСБ сообщила о задержании двоих подозреваемых в корректировке огня по Донецку
Сотрудники ФСБ задержали в ДНР двоих граждан России, которые были причастны к корректировке огня по центру Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
По информации ФСБ, задержанные передавали украинским спецслужбам через мессенджеры и соцсети информацию, фото и видеоматериалы, на которых были видны последствия обстрелов, указано число жертв и количество сотрудников аварийно-спасательных служб, участвующих в устранении последствий.
7 ноября глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что центр Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ. По его словам, в результате трехкратного обстрела из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения, добавил Пушилин. 8 ноября в минздраве ДНР уточнили ТАСС, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка, возросло до 55.
По факту произошедшего Россия запросила заседание Совета безопасности ООН, которое пройдет 8 ноября в 23:00 мск в открытом режиме.