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ФСБ сообщила о задержании двоих подозреваемых в корректировке огня по Донецку

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР двоих граждан России, которые были причастны к корректировке огня по центру Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

По информации ФСБ, задержанные передавали украинским спецслужбам через мессенджеры и соцсети информацию, фото и видеоматериалы, на которых были видны последствия обстрелов, указано число жертв и количество сотрудников аварийно-спасательных служб, участвующих в устранении последствий.

7 ноября глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что центр Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ. По его словам, в результате трехкратного обстрела из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения, добавил Пушилин. 8 ноября в минздраве ДНР уточнили ТАСС, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка, возросло до 55.

По факту произошедшего Россия запросила заседание Совета безопасности ООН, которое пройдет 8 ноября в 23:00 мск в открытом режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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