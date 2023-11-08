СМИ: палата представителей вызовет на допрос сына и брата Байдена
Контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США вызовет для дачи показаний сына президента Джо Байдена Хантера и его брата Джеймса в рамках расследования по импичменту действующего главы государства, пишет AP.
Как ожидается, повестки родственникам Байдена, а также бывшему деловому партнеру Робу Уокеру будут направлены уже сегодня, 8 ноября.
Республиканцы, как отмечается, до сих пор не смогли представить доказательства прямой причастности президента к каким-либо правонарушениям, но утверждают, что обнаруженные ими улики рисуют тревожную картину «торговли влиянием» со стороны семьи Байдена.
О начале расследования республиканцев в палате представителей стало известно в середине сентября. Как писали ранее «Ведомости», расследование в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену вряд ли сможет дать результат, но может стать важной частью кампании республиканцев по дискредитации действующего президента. Как отмечали эксперты, республиканцы намерены не снять Байдена с поста, а получить большее широкий доступ к информации о нем.
Слухи об использовании членами семьи Байдена его должности для достижения личных целей циркулируют в СМИ уже несколько лет. Широкую огласку получила деятельность его сына Хантера на Украине в бытность Байдена-старшего вице-президентом в администрации президента Барака Обамы (2009–2017 гг.). Хантер Байден вошел в совет директоров газодобывающей компании Burisma (разрабатывала месторождения в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азовском бассейнах) в 2014 г.
В 2016 г. Джо Байден с целью обезопасить сына надавил на Киев, чтобы уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, инициировавшего уголовное дело в отношении менеджмента Burisma. С 2014 г. именно Байден курировал украинское направление внешней политики администрации Обамы. Сам Байден не раз отрицал свою личную вовлеченность в дело Burisma.