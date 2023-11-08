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СМИ: палата представителей вызовет на допрос сына и брата Байдена

Ведомости

Контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США вызовет для дачи показаний сына президента Джо Байдена Хантера и его брата Джеймса в рамках расследования по импичменту действующего главы государства, пишет AP.

Как ожидается, повестки родственникам Байдена, а также бывшему деловому партнеру Робу Уокеру будут направлены уже сегодня, 8 ноября.

Республиканцы, как отмечается, до сих пор не смогли представить доказательства прямой причастности президента к каким-либо правонарушениям, но утверждают, что обнаруженные ими улики рисуют тревожную картину «торговли влиянием» со стороны семьи Байдена.

О начале расследования республиканцев в палате представителей стало известно в середине сентября. Как писали ранее «Ведомости», расследование в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену вряд ли сможет дать результат, но может стать важной частью кампании республиканцев по дискредитации действующего президента. Как отмечали эксперты, республиканцы намерены не снять Байдена с поста, а получить большее широкий доступ к информации о нем.

Расследование по импичменту Джо Байдена в конгрессе США вряд ли даст результат

Но может сильно навредить его президентской кампании

Слухи об использовании членами семьи Байдена его должности для достижения личных целей циркулируют в СМИ уже несколько лет. Широкую огласку получила деятельность его сына Хантера на Украине в бытность Байдена-старшего вице-президентом в администрации президента Барака Обамы (2009–2017 гг.). Хантер Байден вошел в совет директоров газодобывающей компании Burisma (разрабатывала месторождения в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азовском бассейнах) в 2014 г.

В 2016 г. Джо Байден с целью обезопасить сына надавил на Киев, чтобы уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, инициировавшего уголовное дело в отношении менеджмента Burisma. С 2014 г. именно Байден курировал украинское направление внешней политики администрации Обамы. Сам Байден не раз отрицал свою личную вовлеченность в дело Burisma.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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