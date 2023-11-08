СМИ: палата представителей вызовет на допрос сына и брата Байдена

О начале расследования республиканцев в палате представителей стало известно в середине сентября. Как писали ранее «Ведомости», расследование в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену вряд ли сможет дать результат, но может стать важной частью кампании республиканцев по дискредитации действующего президента. Как отмечали эксперты, республиканцы намерены не снять Байдена с поста, а получить большее широкий доступ к информации о нем.