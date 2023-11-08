Небензя: ВСУ с февраля 2022 года обстреляли ДНР уже более 25 000 раз
Донецкая народная республика (ДНР) с февраля 2022 г. была обстреляна украинскими войсками уже свыше 25 000 раз. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, созванном Москвой после ударов Киева по Донецку.
«Всего с февраля 2022 г. только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 000 раз. На донецкую землю упало 145 000 снарядов. Разрушено и повреждено более 16 000 жилых домостроений и почти 3500 объектов гражданской инфраструктуры», – рассказал он.
За это время в регионе погибли 4755 мирных жителей, среди которых 140 детей. Еще 5360 гражданских были ранены, добавил Небензя, а общее же число погибших с 2014 г. превышает 20 000 человек.
«Каждое следующее подобное преступление, которое совершает киевский режим, подтверждает правоту решения о начале специальной военной операции <...> Иного способа остановить киевских карателей у нас не осталось», – подчеркнул он.
Небензя также обратил внимание на то, что большая часть ударов по, например, бригадам скорой помощи наносится дальнобойным высокоточным западным оружием.
7 ноября глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что центр Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ. По его словам, в результате трехкратного обстрела из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения, добавил Пушилин. В результате обстрела пострадали 55 человек.
8 ноября ФСБ России сообщила о задержании в ДНР двоих граждан России, которые были причастны к корректировке огня по центру Донецка. По данным спецслужбы, задержанные передавали украинским спецслужбам через мессенджеры и соцсети информацию, фото и видеоматериалы, на которых были видны последствия обстрелов, указано число жертв и количество сотрудников аварийно-спасательных служб, участвующих в устранении последствий.