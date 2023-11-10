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Полиция Финляндии склоняется к версии, что Balticconnector повредил китайский якорь

Ведомости

К повреждению газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи, передает пресс-служба.

«Технические расследования все еще продолжаются, хотя активное обследование места происшествия уже завершилось. На данный момент можно констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 г., может принадлежать Newnew Polar Bear», – говорится в сообщении.

Лохи добавил, что финская сторона связалась с китайскими властями и подготовила «международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества в расследовании дела».

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Китайские судно Newnew Polar Bear двигалось под флагом Гонконга, уточняли ранее в правоохранительных органах. 24 октября в центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что траектория движения судна соответствует времени и месту повреждения газопровода.

Тогда в полиции отметили, что версия о причастности России к инциденту на объекте не считается приоритетной.

Днем 8 октября финская Gasgrid сообщила о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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