Полиция Финляндии склоняется к версии, что Balticconnector повредил китайский якорь
К повреждению газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи, передает пресс-служба.
«Технические расследования все еще продолжаются, хотя активное обследование места происшествия уже завершилось. На данный момент можно констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 г., может принадлежать Newnew Polar Bear», – говорится в сообщении.
Лохи добавил, что финская сторона связалась с китайскими властями и подготовила «международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества в расследовании дела».
Китайские судно Newnew Polar Bear двигалось под флагом Гонконга, уточняли ранее в правоохранительных органах. 24 октября в центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что траектория движения судна соответствует времени и месту повреждения газопровода.
Тогда в полиции отметили, что версия о причастности России к инциденту на объекте не считается приоритетной.
Днем 8 октября финская Gasgrid сообщила о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».