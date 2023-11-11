МИД назвал голословными обвинения США в военном сотрудничестве России и КНДР

Захарову попросили прокомментировать участившиеся обвинения в адрес России и КНДР в том, что страны осуществляют запрещенные резолюциями Совбеза ООН взаимные поставки вооружений и военных технологий. Министры иностранных дел стран G7 ранее выдвинули такое утверждение в ходе встречи в Токио. В заявлении по ее итогам министры «решительно осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН».