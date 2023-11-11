МИД назвал голословными обвинения США в военном сотрудничестве России и КНДР
Обвинения США и их союзников в адрес России в военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны и бездоказательны, Москва выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета ,езопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарову попросили прокомментировать участившиеся обвинения в адрес России и КНДР в том, что страны осуществляют запрещенные резолюциями Совбеза ООН взаимные поставки вооружений и военных технологий. Министры иностранных дел стран G7 ранее выдвинули такое утверждение в ходе встречи в Токио. В заявлении по ее итогам министры «решительно осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН».
«Обвинения, предъявляемые «коллективным Западом» в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР? – голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле «highly likely». К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями», – ответила Захарова.
По ее словам, выполнение Москвой международных обязательств, в том числе резолюций Совбеза ООН, не мешает ей «развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями», в числе которых и Северная Корея.
Критикующим Россию странам следует «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других», считает официальный представитель МИДа. США и «их сателлиты», по мнению Захаровой, нарушают общепринятые нормы международного права, отправляют Украине вооружения и «тем самым способствуют продолжению кровопролития».
Российские власти и ранее неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами, а в Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.