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МИД назвал голословными обвинения США в военном сотрудничестве России и КНДР

Ведомости

Обвинения США и их союзников в адрес России в военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны и бездоказательны, Москва выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета ,езопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарову попросили прокомментировать участившиеся обвинения в адрес России и КНДР в том, что страны осуществляют запрещенные резолюциями Совбеза ООН взаимные поставки вооружений и военных технологий. Министры иностранных дел стран G7 ранее выдвинули такое утверждение в ходе встречи в Токио. В заявлении по ее итогам министры «решительно осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН».

«Обвинения, предъявляемые «коллективным Западом» в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР? – голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле «highly likely». К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями», – ответила Захарова.

Главы МИД стран G7 обвинили КНДР в поставках оружия России

По ее словам, выполнение Москвой международных обязательств, в том числе резолюций Совбеза ООН, не мешает ей «развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями», в числе которых и Северная Корея.

Критикующим Россию странам следует «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других», считает официальный представитель МИДа. США и «их сателлиты», по мнению Захаровой, нарушают общепринятые нормы международного права, отправляют Украине вооружения и «тем самым способствуют продолжению кровопролития».

Российские власти и ранее неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами, а в Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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