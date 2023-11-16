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Кремль отвергает антироссийскую позицию властей Чехии по «Госзагрансобственности»

Ведомости

Антироссийская позиция чешских властей, связанная с санкциям в отношении российского ФГУП «Госзагрансобственность», вызывает «абсолютное недоумение». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «Госзагрансобственность» является владельцем и оператором российского имущества за границей, в том числе в Чехии, и эти объекты «сейчас под угрозой».

«Сейчас ситуации анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски. Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее», – сказал Песков. Он также добавил, что в случае конкретных недружественных шагов со стороны Чехии Россия подготовит ответ.

15 ноября МИД Чехии внес в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». В ведомстве отметили, что эта заморозка не затронет дипмиссию. Премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал добиться санкций против госимущества России на европейском уровне.

«Госзагрансобственности» в Чехии в том числе принадлежат объекты в Праге и Карловых Варах. Глава МИДа республики Ян Липавский заявил, что юрлицо находится в подчинении управделами президента РФ, пишет «Коммерсантъ». Основанием для включения «Госзагрансобственности» в санкционный список стало то, что компания помогает российским крупным предприятиям продвигать продукцию на зарубежные рынки.

В июле Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для 33 местных компаний, большинство из которых работают в сферах энергетики и фармацевтики. Большинство случаев относились к компаниями атомной энергетики (37%) и фармацевтики (45%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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