Кремль отвергает антироссийскую позицию властей Чехии по «Госзагрансобственности»
Антироссийская позиция чешских властей, связанная с санкциям в отношении российского ФГУП «Госзагрансобственность», вызывает «абсолютное недоумение». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что «Госзагрансобственность» является владельцем и оператором российского имущества за границей, в том числе в Чехии, и эти объекты «сейчас под угрозой».
«Сейчас ситуации анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски. Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее», – сказал Песков. Он также добавил, что в случае конкретных недружественных шагов со стороны Чехии Россия подготовит ответ.
15 ноября МИД Чехии внес в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». В ведомстве отметили, что эта заморозка не затронет дипмиссию. Премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал добиться санкций против госимущества России на европейском уровне.
«Госзагрансобственности» в Чехии в том числе принадлежат объекты в Праге и Карловых Варах. Глава МИДа республики Ян Липавский заявил, что юрлицо находится в подчинении управделами президента РФ, пишет «Коммерсантъ». Основанием для включения «Госзагрансобственности» в санкционный список стало то, что компания помогает российским крупным предприятиям продвигать продукцию на зарубежные рынки.
В июле Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для 33 местных компаний, большинство из которых работают в сферах энергетики и фармацевтики. Большинство случаев относились к компаниями атомной энергетики (37%) и фармацевтики (45%).