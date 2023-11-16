Кремль отвергает антироссийскую позицию властей Чехии по «Госзагрансобственности»

«Сейчас ситуации анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски. Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее», – сказал Песков. Он также добавил, что в случае конкретных недружественных шагов со стороны Чехии Россия подготовит ответ.