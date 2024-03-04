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Польша попросит ЕС запретить импорт продовольственных товаров из РФ и Белоруссии

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию с просьбой о введении полного запрета на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии. Его инициативу готова поддержать коллега из Литвы Ингрида Шимоните, пишет Bloomberg.

«Я убежден, что совместное европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона», – сказал Туск во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы в Вильнюсе. Он добавил, что выдвинет соответствующую парламентскую резолюцию.

По словам Шимоните, Литва также поддержит общесоюзную инициативу по запрету российских сельскохозяйственных товаров, пишет агентство.

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Предложение о запрете импорта из РФ и Белоруссии является реакцией польского правительства на требования протестующих в течение нескольких недель фермеров, которые недовольны притоком сельскохозяйственной продукции с Украины и падением доходов на этом фоне.

Массовые акции аграриев начались на фоне предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025 г. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров и блокируют дороги, автострады и автомагистрали. В частности, 3 марта они перекрыли все шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Киеву и Варшаве нужно найти решение для разблокировки границы. Он отметил, что ситуация давно вышла за пределы экономики и морали.

Ранее в марте депутат Верховной рады Ярослав Железняк в эфире телеканала «Украинская правда» сообщил, что Украина по итогам февраля потеряла более 8 млрд гривен (19,2 млрд руб.) из-за блокады украинских товаров на границе с Польшей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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