Польша попросит ЕС запретить импорт продовольственных товаров из РФ и Белоруссии
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию с просьбой о введении полного запрета на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии. Его инициативу готова поддержать коллега из Литвы Ингрида Шимоните, пишет Bloomberg.
«Я убежден, что совместное европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона», – сказал Туск во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы в Вильнюсе. Он добавил, что выдвинет соответствующую парламентскую резолюцию.
По словам Шимоните, Литва также поддержит общесоюзную инициативу по запрету российских сельскохозяйственных товаров, пишет агентство.
Предложение о запрете импорта из РФ и Белоруссии является реакцией польского правительства на требования протестующих в течение нескольких недель фермеров, которые недовольны притоком сельскохозяйственной продукции с Украины и падением доходов на этом фоне.
Массовые акции аграриев начались на фоне предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025 г. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров и блокируют дороги, автострады и автомагистрали. В частности, 3 марта они перекрыли все шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Киеву и Варшаве нужно найти решение для разблокировки границы. Он отметил, что ситуация давно вышла за пределы экономики и морали.
Ранее в марте депутат Верховной рады Ярослав Железняк в эфире телеканала «Украинская правда» сообщил, что Украина по итогам февраля потеряла более 8 млрд гривен (19,2 млрд руб.) из-за блокады украинских товаров на границе с Польшей.