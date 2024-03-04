Польша попросит ЕС запретить импорт продовольственных товаров из РФ и Белоруссии

Массовые акции аграриев начались на фоне предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025 г. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров и блокируют дороги, автострады и автомагистрали. В частности, 3 марта они перекрыли все шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.