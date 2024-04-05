США надеются на поддержку Россией резолюции по ядерному оружию в космосе
Вашингтон ожидает, что Россия поддержит американский проект резолюции Совета безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил советник Белого дома Джон Кирби журналистам на брифинге. Его слова приводит «Интерфакс».
США и Япония планируют представить на Совбезе ООН проект документа, призывающий все страны не размещать ядерное оружие в космосе, а также не заниматься разработкой оружия для размещения на орбите. По словам Кирби, проект резолюции поставят на голосование «в начале следующей недели».
В феврале западные СМИ и официальные лица сообщили о якобы намерении России разместить ядерное оружие в космосе. 15 февраля Кремль назвал эти сообщения уловкой США, а целью этой кампании – желание Белого дома продвинуть застрявший в конгрессе законопроект о военной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден отдал своей администрации распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по предполагаемой разработке ею противоспутникового оружия.
Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков писал, что оружие космического базирования, которое Россия, по мнению американской разведки, может разрабатывать, скорее всего является устройством с ядерной силовой установкой. Это устройство способно ослеплять, блокировать или вызывать возгорание электроники внутри спутников.
14 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе. По его словам, созданию ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансирование.
Кроме того, в марте Вашингтон выразил готовность сесть за стол переговоров с Москвой и Пекином, чтобы обсудить вопросы контроля над ядерным оружием. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты хотят «прямо сейчас без предварительных условий» вести двусторонние обсуждения с Россией и Китаем на тему контроля над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия готова к комплексным переговорам с США по вопросам, связанным с безопасностью.