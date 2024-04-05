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США надеются на поддержку Россией резолюции по ядерному оружию в космосе

Ведомости

Вашингтон ожидает, что Россия поддержит американский проект резолюции Совета безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил советник Белого дома Джон Кирби журналистам на брифинге. Его слова приводит «Интерфакс».

США и Япония планируют представить на Совбезе ООН проект документа, призывающий все страны не размещать ядерное оружие в космосе, а также не заниматься разработкой оружия для размещения на орбите. По словам Кирби, проект резолюции поставят на голосование «в начале следующей недели».

В феврале западные СМИ и официальные лица сообщили о якобы намерении России разместить ядерное оружие в космосе. 15 февраля Кремль назвал эти сообщения уловкой США, а целью этой кампании – желание Белого дома продвинуть застрявший в конгрессе законопроект о военной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден отдал своей администрации распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по предполагаемой разработке ею противоспутникового оружия.

Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков писал, что оружие космического базирования, которое Россия, по мнению американской разведки, может разрабатывать, скорее всего является устройством с ядерной силовой установкой. Это устройство способно ослеплять, блокировать или вызывать возгорание электроники внутри спутников.

14 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе. По его словам, созданию ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансирование.

Кроме того, в марте Вашингтон выразил готовность сесть за стол переговоров с Москвой и Пекином, чтобы обсудить вопросы контроля над ядерным оружием. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты хотят «прямо сейчас без предварительных условий» вести двусторонние обсуждения с Россией и Китаем на тему контроля над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия готова к комплексным переговорам с США по вопросам, связанным с безопасностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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