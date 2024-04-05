США надеются на поддержку Россией резолюции по ядерному оружию в космосе

Кроме того, в марте Вашингтон выразил готовность сесть за стол переговоров с Москвой и Пекином, чтобы обсудить вопросы контроля над ядерным оружием. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты хотят «прямо сейчас без предварительных условий» вести двусторонние обсуждения с Россией и Китаем на тему контроля над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия готова к комплексным переговорам с США по вопросам, связанным с безопасностью.