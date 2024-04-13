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ФТС предупредила о новых ограничениях Финляндии на границе с Россией

Ведомости

Власти Финляндии с 15 апреля вводят новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В частности, с начала следующей недели для прогулочных судов приостановят движение по Сайменскому каналу между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России через пункт пропуска Нуйямаа. Кроме того, в течение неопределенного времени будут закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, говорится в сообщении. В ФТС также напомнили, что ранее в Хельсинки решили продлить полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.

14 марта этого года Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Заявители утверждали, что закрытие сухопутной границы между странами представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике.

В начале апреля правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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