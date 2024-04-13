ФТС предупредила о новых ограничениях Финляндии на границе с Россией

В частности, с начала следующей недели для прогулочных судов приостановят движение по Сайменскому каналу между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России через пункт пропуска Нуйямаа. Кроме того, в течение неопределенного времени будут закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, говорится в сообщении. В ФТС также напомнили, что ранее в Хельсинки решили продлить полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.