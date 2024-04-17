Reuters: ЕС требует предоставить оценку безопасности TikTok Lite для детей
Евросоюз потребовал от китайской ByteDance – компании-разработчика приложения TikTok – в течение 24 часов предоставить оценку безопасности для психического здоровья детей нового приложения TikTok Lite, пишет Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии.
«Это касается потенциального влияния новой программы "Задачи и вознаграждения Lite" на защиту несовершеннолетних, а также на психическое здоровье пользователей, в частности, в связи с потенциальной стимуляцией аддиктивного поведения», – указано в документе, попавшем в распоряжение агентства.
В документе также отмечено, что TikTok должен предоставить властям ЕС и другую запрошенную информацию к 26 апреля 2024 г., после чего Еврокомиссия (ЕК) проанализирует ответ TikTok и определит дальнейшие шаги.
Программа «Задачи и вознаграждения Lite» вознаграждает пользователей приложения за выполнений заданий. В китайской компании заявили, что вознаграждения получают только лица старше 18 лет, которые должны подтвердить свой возраст, а выплаты ограничены евро в день.
В марте текущего года палата представителей конгресса США приняла законопроект, согласно которому китайской ByteDance выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать TikTok. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений. Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны. Однако до президента документ еще не дошел.
16 апреля ТАСС писал, что Роскомнадзор до 8 мая рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. 7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ.