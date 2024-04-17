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Reuters: ЕС требует предоставить оценку безопасности TikTok Lite для детей

Ведомости

Евросоюз потребовал от китайской ByteDance – компании-разработчика приложения TikTok – в течение 24 часов предоставить оценку безопасности для психического здоровья детей нового приложения TikTok Lite, пишет Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии.

«Это касается потенциального влияния новой программы "Задачи и вознаграждения Lite" на защиту несовершеннолетних, а также на психическое здоровье пользователей, в частности, в связи с потенциальной стимуляцией аддиктивного поведения», – указано в документе, попавшем в распоряжение агентства.

В документе также отмечено, что TikTok должен предоставить властям ЕС и другую запрошенную информацию к 26 апреля 2024 г., после чего Еврокомиссия (ЕК) проанализирует ответ TikTok и определит дальнейшие шаги.

Программа «Задачи и вознаграждения Lite» вознаграждает пользователей приложения за выполнений заданий. В китайской компании заявили, что вознаграждения получают только лица старше 18 лет, которые должны подтвердить свой возраст, а выплаты ограничены евро в день.

В марте текущего года палата представителей конгресса США приняла законопроект, согласно которому китайской ByteDance выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать TikTok. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений. Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны. Однако до президента документ еще не дошел.

16 апреля ТАСС писал, что Роскомнадзор до 8 мая рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. 7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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