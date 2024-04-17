Reuters: ЕС требует предоставить оценку безопасности TikTok Lite для детей

В марте текущего года палата представителей конгресса США приняла законопроект, согласно которому китайской ByteDance выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать TikTok. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений. Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны. Однако до президента документ еще не дошел.