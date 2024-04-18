Захарова пообещала решительный ответ в случае конфискации российских активов
Если страны Запада конфискуют российские активы, то ответные меры будут решительными и принятыми в соответствии с принципом взаимности в международных отношениях. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Как вы понимаете, раскрывать это все не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», – сказала Захарова.
После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.
18 апреля страны G7 заявили, что они оставят заблокированными активы России до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, причиненный Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ по итогам встречи в Вашингтоне. Ранее в апреле США выступили с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что передача российских замороженных активов на сумму свыше $260 млрд Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок, передает Financial Times.