Захарова пообещала решительный ответ в случае конфискации российских активов

18 апреля страны G7 заявили, что они оставят заблокированными активы России до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, причиненный Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ по итогам встречи в Вашингтоне. Ранее в апреле США выступили с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.