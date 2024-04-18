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Захарова пообещала решительный ответ в случае конфискации российских активов

Ведомости

Если страны Запада конфискуют российские активы, то ответные меры будут решительными и принятыми в соответствии с принципом взаимности в международных отношениях. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Как вы понимаете, раскрывать это все не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», – сказала Захарова.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.

18 апреля страны G7 заявили, что они оставят заблокированными активы России до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, причиненный Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ по итогам встречи в Вашингтоне. Ранее в апреле США выступили с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что передача российских замороженных активов на сумму свыше $260 млрд Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок, передает Financial Times.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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