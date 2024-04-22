Российские штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Волновахи

Волноваха находится в 60 км от Донецка, в марте 2022 г. город перешел под контроль войск ДНР. Волноваха расположена на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Также город является одним из ключевых железнодорожных узлов. Ранее Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских беспилотников в районе Волновахи, в предыдущий раз – 24 февраля 2024 г.