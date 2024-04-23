Секретарь Совбеза Армении не приедет на встречу по безопасности в Петербург

22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не стоит возлагать надежды на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, ОДКБ, в зону ответственности которой входит защита проложенных Алма-Атинской декларацией 1991 г. государственных границ, не запустила механизмы безопасности, когда эти границы были якобы нарушены Азербайджаном в 2021 и 2022 гг.