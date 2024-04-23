Секретарь Совбеза Армении не приедет на встречу по безопасности в Петербург
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет в Россию на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом пишет Armenpress со ссылкой на Совбез Армении.
Причина отсутствия Григоряна не указывается. 12-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 апреля.
22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не стоит возлагать надежды на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, ОДКБ, в зону ответственности которой входит защита проложенных Алма-Атинской декларацией 1991 г. государственных границ, не запустила механизмы безопасности, когда эти границы были якобы нарушены Азербайджаном в 2021 и 2022 гг.
13 марта Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. По словам премьера, проблемы между Арменией и ОДКБ решатся, если ответы организации будут соответствовать представлениям Еревана.