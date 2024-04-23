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Секретарь Совбеза Армении не приедет на встречу по безопасности в Петербург

Ведомости

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет в Россию на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом пишет Armenpress со ссылкой на Совбез Армении.

Причина отсутствия Григоряна не указывается. 12-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 апреля. 

22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не стоит возлагать надежды на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, ОДКБ, в зону ответственности которой входит защита проложенных Алма-Атинской декларацией 1991 г. государственных границ, не запустила механизмы безопасности, когда эти границы были якобы нарушены Азербайджаном в 2021 и 2022 гг.

13 марта Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. По словам премьера, проблемы между Арменией и ОДКБ решатся, если ответы организации будут соответствовать представлениям Еревана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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