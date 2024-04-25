Минобороны РФ сообщило о поражении формирований иностранного легиона

Ранее Следственный комитет (СК) РФ заявил, что в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают участие более 3100 иностранных наемников. В ведомстве обратили внимание, что большая часть из них – американцы (816 наемников). На стороне ВСУ воюют также 719 граждан Канады, 694 британца и 712 граждан Грузии. СК уже направил для передачи в суд пять уголовных дел против наемников из США, Великобритании и Франции.