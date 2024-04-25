Минобороны РФ сообщило о поражении формирований иностранного легиона
Вооруженные силы России поразили формирования наемников иностранного легиона. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого иностранного легиона в 122-х районах», – указано в сообщении.
Ранее Следственный комитет (СК) РФ заявил, что в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают участие более 3100 иностранных наемников. В ведомстве обратили внимание, что большая часть из них – американцы (816 наемников). На стороне ВСУ воюют также 719 граждан Канады, 694 британца и 712 граждан Грузии. СК уже направил для передачи в суд пять уголовных дел против наемников из США, Великобритании и Франции.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (561 был уничтожен), из Канады – 1005 наемников (422 уничтожены), из Великобритании – 822 человека (360 уничтожены).
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.