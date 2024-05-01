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При обрушении дорожного полотна трассы на юге Китая погибли 19 человек

Ведомости

В результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в китайской провинции Гуандун погибли 19 человек, сообщает агентство Xinhua.

Еще 30 человек пострадали и были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Обрушение произошло в 2:10 (7:10 мск) в городе Мэйчжоу, 18 автомобилей слетели с дороги в образовавшуюся яму. Площадь обрушившегося участка дороги составляет порядка 184 кв. м.

По данным китайских СМИ, причиной обрушения шоссе могли стать мощные ливни, прошедшие в Гуандуне на прошлой неделе.

21 апреля издание Nikkei Asia сообщило, что в провинции местное правительство принимает меры предосторожности для защиты более чем 127 млн человек из-за угрозы наводнения.

Власти призвали департаменты всех населенных пунктов оперативно распределить средства для оказания помощи пострадавшим, чтобы обеспечить их едой, одеждой, водой и жильем. Китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая сообщает, что реки Сицзян и Бэйцзян достигают пиковых уровней воды, подобное явление наблюдается раз в 50 лет.

Почти 20 000 человек эвакуированы из Цинъюаня, в Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, переполнены водохранилища.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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