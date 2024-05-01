При обрушении дорожного полотна трассы на юге Китая погибли 19 человек
В результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в китайской провинции Гуандун погибли 19 человек, сообщает агентство Xinhua.
Еще 30 человек пострадали и были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Обрушение произошло в 2:10 (7:10 мск) в городе Мэйчжоу, 18 автомобилей слетели с дороги в образовавшуюся яму. Площадь обрушившегося участка дороги составляет порядка 184 кв. м.
По данным китайских СМИ, причиной обрушения шоссе могли стать мощные ливни, прошедшие в Гуандуне на прошлой неделе.
21 апреля издание Nikkei Asia сообщило, что в провинции местное правительство принимает меры предосторожности для защиты более чем 127 млн человек из-за угрозы наводнения.
Власти призвали департаменты всех населенных пунктов оперативно распределить средства для оказания помощи пострадавшим, чтобы обеспечить их едой, одеждой, водой и жильем. Китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая сообщает, что реки Сицзян и Бэйцзян достигают пиковых уровней воды, подобное явление наблюдается раз в 50 лет.
Почти 20 000 человек эвакуированы из Цинъюаня, в Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, переполнены водохранилища.