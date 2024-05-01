При обрушении дорожного полотна трассы на юге Китая погибли 19 человек

Власти призвали департаменты всех населенных пунктов оперативно распределить средства для оказания помощи пострадавшим, чтобы обеспечить их едой, одеждой, водой и жильем. Китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая сообщает, что реки Сицзян и Бэйцзян достигают пиковых уровней воды, подобное явление наблюдается раз в 50 лет.