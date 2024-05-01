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В Варшаве прошел митинг против поставок вооружений Украине

Ведомости

В Варшаве проходит шествие, участники которого требуют прекратить поставки вооружений Украине. Об этом пишет «РИА Новости».

«Мы <...> не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», – заявил один из организаторов марша Лешек Сыкульский.

Среди лозунгов манифестантов: «Сегодня наши танки – завтра наши дети», «Нет американизации Польши» и пр.

4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». 

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Варшава не может поставить Киеву системы ПВО Patriot, поскольку страна не обладает достаточным количеством систем для своей защиты.

Поставки вооружений Киеву от стран Запада увеличились после начала российской спецоперации в 2022 г. Военная помощь включала и системы ПВО. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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