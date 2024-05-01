В Варшаве прошел митинг против поставок вооружений Украине
В Варшаве проходит шествие, участники которого требуют прекратить поставки вооружений Украине. Об этом пишет «РИА Новости».
«Мы <...> не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», – заявил один из организаторов марша Лешек Сыкульский.
Среди лозунгов манифестантов: «Сегодня наши танки – завтра наши дети», «Нет американизации Польши» и пр.
4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник».
Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Варшава не может поставить Киеву системы ПВО Patriot, поскольку страна не обладает достаточным количеством систем для своей защиты.
Поставки вооружений Киеву от стран Запада увеличились после начала российской спецоперации в 2022 г. Военная помощь включала и системы ПВО.