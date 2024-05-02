Парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ

23 апреля Ляэнеметс заявил, что православные храмы могут быть закрыты в Эстонии за отказ от выхода из-под подчинения РПЦ. По его словам, Эстония намерена дать приходам возможность самим принять соответствующее решение. Одновременно министр отметил, что если такие решения не будут приняты, то напрямую подчиненные РПЦ приходы могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства.