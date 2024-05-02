Парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ
Парламент Эстонии на заседании 2 мая «не успел» принять заявление, провозглашающее Русскую православную церковь (РПЦ) Московского патриархата институтом, «поддерживающим военную агрессию РФ». Обсуждение возобновится на следующей неделе, сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
Отмечается, что депутаты начали обсуждать заявление в 12:12 мск, а в 14:00 время, отведенное на заседание, истекло.
«Приступить к голосованию депутаты не успели, поскольку представители оппозиции активно задавали вопросы сначала представлявшему инициативу социал-демократу Яаку Аабу, а затем и докладчику из конституционной комиссии Хендрику Йоханнесу Террасу», – говорится в материале.
По данным портала, в начале недели Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предложила отложить обсуждение в парламенте заявления против РПЦ. Со схожей просьбой в законодательный орган обратился и архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма, выразив беспокойство о том, что обсуждение заявления в Великий четверг может оскорбить религиозные чувства верующих – «и православных, и других христиан». В парламенте не посчитали нужным прислушаться к мнению представителей церквей.
12 апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать РПЦ террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность на территории страны.
23 апреля Ляэнеметс заявил, что православные храмы могут быть закрыты в Эстонии за отказ от выхода из-под подчинения РПЦ. По его словам, Эстония намерена дать приходам возможность самим принять соответствующее решение. Одновременно министр отметил, что если такие решения не будут приняты, то напрямую подчиненные РПЦ приходы могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства.
В феврале митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Валерий Решетников) сообщил, что он продолжит руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) Московского патриархата дистанционно после повторного отказа местной полиции в продлении ему временного вида на жительство (ВНЖ). Ранее епископ подавал заявление о продлении истекающего ВНЖ, но ему отказали. Комментируя данную ситуацию, руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару пояснил, что церковнослужитель «представляет угрозу безопасности страны».
Согласно переписи населения 2021 г., в Эстонии 56% православных среди всех верующих. У ЭПЦ, по данным их сайта, 39 приходов. ЭПЦ, подчиняющаяся Московской патриархии, сосуществует с Эстонской апостольской православной церковью, входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.