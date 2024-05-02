Путин наградил губернатора приграничной Белгородской области орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества, следует из указа.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича», – говорится в документе.
Губернатор пока не прокомментировал награждение в своем Telegram-канале.
Гладков является главой приграничной с Украиной Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ с начала российской спецоперации в 2022 г. Губернатор регулярно сообщает о новых обстрелах региона, лично выезжает в зоны прилетов снарядов, ведет ежедневную сводку по украинским атакам.
Летом 2023 г. Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. Весной прошлого года округ подвергся самым массовым обстрелам со стороны Украины.