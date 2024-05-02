Путин наградил губернатора приграничной Белгородской области орденом Мужества

Гладков является главой приграничной с Украиной Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ с начала российской спецоперации в 2022 г. Губернатор регулярно сообщает о новых обстрелах региона, лично выезжает в зоны прилетов снарядов, ведет ежедневную сводку по украинским атакам.