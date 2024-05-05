Саудовская Аравия повышает цены на все сорта нефти для Азии

Саудовская Аравия является членом ОПЕК. Девять участников ОПЕК+ добровольно сократили добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения. Общее снижение добычи составило 1,66 млн барр./сутки. 3 апреля мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса.