Саудовская Аравия повышает цены на все сорта нефти для Азии
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco третий месяц подряд повышает цены на все сорта нефти для стран Азии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.
Компания повысила июньскую официальную отпускную цену на нефть марки Arab Light на 90 центов до $2,90 за баррель выше стоимости бенчмарка Оман/Дубай. Выросли и цены на другие более легкие и тяжелые сорта нефти по сравнению с маем.
Таким образом Саудовская Аравия демонстрирует усилия по ограничению предложения на рынке на фоне снижения рисков военного конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры и аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что ОПЕК+ продлит действие соглашения об ограничении добычи до конца 2024 г.
22 апреля Saudi Aramco сообщила, что ведет переговоры о приобретении 10% китайской Hengli Petrochemical. Планируемая сделка должна пройти комплексную проверку и получить одобрение регулирующих органов.
Hengli Petrochemical – дочерняя компания Hengli Group – владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 400 000 барр./сутки и интегрированным химическим комплексом в провинции Ляонин в Китае, а также несколькими заводами и производственными мощностями в провинциях Цзянсу и Гуандун.
Саудовская Аравия является членом ОПЕК. Девять участников ОПЕК+ добровольно сократили добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения. Общее снижение добычи составило 1,66 млн барр./сутки. 3 апреля мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса.