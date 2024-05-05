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Лавров уличил Макрона в «пещерной русофобии»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», при помощи которой он надеется стать лидером Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Э. Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, «оседлав» эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», – сказал Лавров, его слова приводит пресс-служба МИД РФ.

Кроме того, министр напомнил про минские соглашения, которые были подписаны в том числе Францией и Германией, цель которых заключалась в том, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. Россия была заинтересована в выполнении соглашений, однако европейские политики недавно признались, что подписали эти документы только для того, чтобы получить время для наращивания военного потенциала Украины.

2 мая Макрон заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он также призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое заявление французского лидера частью опасной тенденции. Он также подчеркнул, что Кремль внимательно наблюдает за заявлениями президента Франции, а спецоперация будет продолжена до достижения ее целей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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