Лавров уличил Макрона в «пещерной русофобии»
Президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», при помощи которой он надеется стать лидером Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Э. Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, «оседлав» эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», – сказал Лавров, его слова приводит пресс-служба МИД РФ.
Кроме того, министр напомнил про минские соглашения, которые были подписаны в том числе Францией и Германией, цель которых заключалась в том, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. Россия была заинтересована в выполнении соглашений, однако европейские политики недавно признались, что подписали эти документы только для того, чтобы получить время для наращивания военного потенциала Украины.
2 мая Макрон заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он также призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое заявление французского лидера частью опасной тенденции. Он также подчеркнул, что Кремль внимательно наблюдает за заявлениями президента Франции, а спецоперация будет продолжена до достижения ее целей.