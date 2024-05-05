Кроме того, министр напомнил про минские соглашения, которые были подписаны в том числе Францией и Германией, цель которых заключалась в том, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. Россия была заинтересована в выполнении соглашений, однако европейские политики недавно признались, что подписали эти документы только для того, чтобы получить время для наращивания военного потенциала Украины.