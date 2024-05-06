Глава МО Италии призвал применить дипломатию для достижения мира на Украине
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero призвал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Министра обороны спросили, считает ли он, что западные страны ошибаются по поводу своих возможностей оказать влияние на Россию посредством введения санкций. Крозетто сравнил их с французскими аристократами, которые не понимали, что дворцы больше не способны защитить от перемен в обществе.
«Мы всегда думали, что Западу достаточно ограничить Россию, и санкции – это результат того, что мы все еще держимся за идею, что этот мир принадлежит нам. Напротив, мир гораздо больше, и этот кризис можно разрешить, только привлекая всех», – уточнил министр.
Кроззето также прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. По его словам, это стало бы «точкой невозврата».
4 мая министр обороны Италии в интервью изданию Corriere della Sera призвал Францию прекратить «нагнетать напряженность» заявлениями о вводе западных войск на Украину. Он подчеркнул, что Италия не будет участвовать в какой-либо возможной вооруженной интервенции.
2 мая президент Франции в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Это не первое подобное заявление главы Франции. 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте необходимо для безопасности и стабильности в Европе. При этом французский лидер отметил, что единого мнения среди союзников по этому вопросу нет.