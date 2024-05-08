СМИ: лидеры ЕС недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен

По результатам встречи фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации на Украине. Фон дер Ляйен также выразила надежду, что Китай на фоне «угроз со стороны России» продолжит способствовать деэскалации ее «ядерной риторики». Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз готов задействовать все доступные инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам. Она добавила, что китайские товары, такие как электромобили и сталь, наводняют европейский рынок.