СМИ: лидеры ЕС недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) недовольны результатами деятельности Урсулы фон дер Ляйен в качестве председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет газета Neue Zurcher Zeitung.
Издание отмечает, что страны ЕС, которые ранее выражали поддержку фон дер Ляйен, сейчас недовольны зацикленностью ЕК на климатической повестке и ослаблением экономики Европы.
Кроме того, некоторые представители ЕС обвиняют действующего председателя Еврокомиссии в кумовстве и отсутствии политической прозрачности. Издание отмечает, что кандидатуру фон дер Ляйен в 2019 г. больше всего поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон. Сейчас он придерживается мнения, что ее деятельность не должна быть «чрезмерно политизированной».
Ранее в Елисейском дворце в Париже состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен. Лидер Китая заявил, что всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие отношений Китая с Францией и с ЕС. Он отметил, что мир вступил в новый период турбулентности и перемен, поэтому Китай и ЕС должны придерживаться позиции партнерства, диалога и сотрудничества.
По результатам встречи фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации на Украине. Фон дер Ляйен также выразила надежду, что Китай на фоне «угроз со стороны России» продолжит способствовать деэскалации ее «ядерной риторики». Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз готов задействовать все доступные инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам. Она добавила, что китайские товары, такие как электромобили и сталь, наводняют европейский рынок.