Путин: цифровизация стала одним из главных направлений повестки ЕАЭС

«Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но "воз и ныне там". А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза», – объяснил Лукашенко.