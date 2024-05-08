Путин: цифровизация стала одним из главных направлений повестки ЕАЭС
Цифровизация стала одним из приоритетов интеграционной повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путина в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Путин отметил, что для отслеживания и контроля безопасности грузоперевозок задействуются самые современные технические средства, применяются высокотехнологичные навигационные пломбы, внедряются электронные товаросопроводительные документы и другие цифровые решения.
В рамках ЕАЭС, рассказал президент РФ, развивается единая информационная система, аккумулирующая сведения о внешнеэкономической деятельности. Разработаны и применяются унифицированные стандарты обмена электронными данными, действуют согласованные правила цифровой коммерции.
«Повысить эффективность общего рынка и сделать бизнес-процессы еще более быстрыми и удобными для предпринимателей и потребителей помогло бы взаимное признание используемых в странах ЕврАзЭС электронных подписей», – добавил Путин.
О вопросах цифровизации также говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул необходимость сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи.
«Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но "воз и ныне там". А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза», – объяснил Лукашенко.
Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе заседания планировалось обсудить промежуточные итоги деятельности ЕАЭС за последние 10 лет.