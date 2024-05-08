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Шмыгаль: на восстановление 800 украинских объектов теплоснабжения нужен $1 млрд

Ведомости

На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на их восстановление потребуется около $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

«Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации», – сообщил Шмыгаль.

По его словам, чтобы сбалансировать потребление и производство, приходится привлекать аварийную помощь от западных соседей. Он призвал потребителей к щадящему отношению, особенно в периоды пиковых нагрузок.

8 мая Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в шести областях. Были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской [части области, подконтрольной Киеву], Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС).

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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