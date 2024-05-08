Шмыгаль: на восстановление 800 украинских объектов теплоснабжения нужен $1 млрд
На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на их восстановление потребуется около $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.
«Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации», – сообщил Шмыгаль.
По его словам, чтобы сбалансировать потребление и производство, приходится привлекать аварийную помощь от западных соседей. Он призвал потребителей к щадящему отношению, особенно в периоды пиковых нагрузок.
8 мая Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в шести областях. Были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской [части области, подконтрольной Киеву], Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС).
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.