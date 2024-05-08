NYT: в мозге Кеннеди-младшего нашли мертвого паразита
У независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего в мозгу обнаружили мертвого паразита, пишет The New York Times со ссылкой на заявление политика от 2012 г.
Кеннеди-младший обратился к нескольким неврологам после проблем с памятью и спутанностью сознания, которые он испытывал в 2010 г. На снимках врачи обнаружили темное пятно и предположили, что это опухоль мозга.
Один из неврологов все же заявил, что речь идет о мертвом паразите, который «проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер», говорил Кеннеди-младший.
Газета отмечает, что несмотря на «молодой» возраст – относительно остальных кандидатов в президенты США в 2024 г., – Кеннеди-младший испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В частности, его госпитализировали как минимум четыре раза из-за проблем с сердцем.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 г.. Главными соперниками являются действующий глава Белого дома 81-летний Джо Байден от демократов и экс-президент страны 77-летний Дональд Трамп от республиканцев. Кеннеди-младший планирует принять участие в выборах в качестве независимого кандидата.