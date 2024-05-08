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NYT: в мозге Кеннеди-младшего нашли мертвого паразита

Ведомости

У независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего в мозгу обнаружили мертвого паразита, пишет The New York Times со ссылкой на заявление политика от 2012 г.

Кеннеди-младший обратился к нескольким неврологам после проблем с памятью и спутанностью сознания, которые он испытывал в 2010 г. На снимках врачи обнаружили темное пятно и предположили, что это опухоль мозга.

Один из неврологов все же заявил, что речь идет о мертвом паразите, который «проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер», говорил Кеннеди-младший.

Газета отмечает, что несмотря на «молодой» возраст – относительно остальных кандидатов в президенты США в 2024 г., – Кеннеди-младший испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В частности, его госпитализировали как минимум четыре раза из-за проблем с сердцем.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 г.. Главными соперниками являются действующий глава Белого дома 81-летний Джо Байден от демократов и экс-президент страны 77-летний Дональд Трамп от республиканцев. Кеннеди-младший планирует принять участие в выборах в качестве независимого кандидата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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