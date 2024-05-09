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Путин: Россия ждет поставок овощей и фруктов из Узбекистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что страна ждет узбекские овощи и фрукты. 

«Весна, скоро лето – фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году. И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не дает им подниматься», – сказал российский лидер, его слова привела пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что РФ увеличивает объем закупок из года в год и продолжит это развитие.

В октябре 2023 г. Путин в ходе встречи с Мирзиёевым указал на союзнический характер отношений России и Узбекистана. Тогда по итогам встречи в Кремле лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Путин тогда также отметил, что Россия является ведущим инвестором в экономику Узбекистана: в стране работает более 3000 предприятий с российским участием, а российские капиталовложения, по состоянию на осень 2023 г., превысили $13 млрд.

8 мая 2024 г. в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г. 

На встрече присутствовали президенты России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. В саммите приняли участие и главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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