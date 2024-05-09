Путин: Россия ждет поставок овощей и фруктов из Узбекистана
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что страна ждет узбекские овощи и фрукты.
«Весна, скоро лето – фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году. И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не дает им подниматься», – сказал российский лидер, его слова привела пресс-служба Кремля.
Путин добавил, что РФ увеличивает объем закупок из года в год и продолжит это развитие.
В октябре 2023 г. Путин в ходе встречи с Мирзиёевым указал на союзнический характер отношений России и Узбекистана. Тогда по итогам встречи в Кремле лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Путин тогда также отметил, что Россия является ведущим инвестором в экономику Узбекистана: в стране работает более 3000 предприятий с российским участием, а российские капиталовложения, по состоянию на осень 2023 г., превысили $13 млрд.
8 мая 2024 г. в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г.
На встрече присутствовали президенты России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. В саммите приняли участие и главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.