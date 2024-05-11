Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым

«Комплекс, которым Денис Валентинович занимается, – вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, все здесь сосредоточено. Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках «Ростеха», – сказал Путин, добавив, что хотел бы обсудить, как эта работа будет выстроена ближайшее время.