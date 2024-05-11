Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности вице-премьера – министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым и генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что на встрече с правительством он говорил о том, чтобы до формирования нового состава кабмина «у нас не было никаких сбоев в текущей работе».
«Комплекс, которым Денис Валентинович занимается, – вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, все здесь сосредоточено. Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках «Ростеха», – сказал Путин, добавив, что хотел бы обсудить, как эта работа будет выстроена ближайшее время.
По его словам, «многое сделано, налажено», но есть вопросы, которые требуют особого внимания.
С лета 2022 г. общие вопросы промышленной политики курировал вице-премьер Мантуров, который также возглавляет Минпромторг. По данным источников «Ведомостей», он уйдет с поста главы Минпромторга, но при этом останется на посту вице-премьера.
Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение состоялось 10 мая. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
10 мая Мишустин пообещал посоветоваться с президентом по предложению сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность. С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. По его словам, он передал Мишустину просьбу от промышленников. В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курирующий вопросы социально-экономического развития.