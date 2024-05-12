Умер посол РФ в Мозамбике Александр Суриков
Посол России в Мозамбике Александр Суриков умер на 69-м году жизни в Мапуту. У дипломата случился инсульт, сообщили ТАСС в МИД России.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков. Предварительная версия – инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», – рассказали в ведомстве.
Дипломат был назначен послом африканской страны президентским указом в июле 2017 г.
Суриков окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), владел английским, испанским и португальским языками. В 2008-2012 гг. занимал пост советника-посланника посольства России в Испании, в 2013-2016 гг. работал в качестве заместителя директора департамента информации и печати МИД России.
Затем в течение двух лет был замдиректора департамента Африки МИДа. С 16 февраля 2018 г. по совместительству с работой в Мозамбике Суриков занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Эсватини.