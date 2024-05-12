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Комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера

Ведомости

Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера, сообщила пресс-служба правительства РФ. 

Чернышенко, как стало известно ранее, продолжит курировать в правительстве Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэк в части развития туризма, координацию в сфере СМИ, а также будет курировать Министерство просвещения и Росмолодежь.

В ходе встречи с депутатами Госдумы Чернышенко обозначил основные результаты и планы работы, рассказали в пресс-службе.

Он сообщил, в частности, о росте количества бюджетных мест в российских вузах, проведении международных соревнований «Игры будущего», «Игры БРИКС» и «Игры дружбы», отмене с сентябре НДС на ряд услуг в гостиницах и отелях. Россия за последние пять лет, по словам Чернышенко, вошла в число ведущих стран по развитию технологий ИИ, а экономический эффект от внедрения ИИ в отраслях и госуправлении составил более 1 трлн руб.

Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Дениса Мантурова (первый вице-премьер), Татьяны Голиковой, Александра Новака и Алексея Оверчука (вице-премьеры), Сергея Цивилева (министр энергетики), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.

Чернышенко впервые стал вице-премьером в 2020 г. В ноябре 2005 г. он занял должность гендиректора заявочного комитета «Сочи-2014». Был президентом оргкомитета Олимпийских игр в Сочи и зампредседателя набсовета ГК «Олимпстрой», а с 2015 г. возглавлял холдинг «Газпром-медиа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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