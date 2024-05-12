Комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера

Он сообщил, в частности, о росте количества бюджетных мест в российских вузах, проведении международных соревнований «Игры будущего», «Игры БРИКС» и «Игры дружбы», отмене с сентябре НДС на ряд услуг в гостиницах и отелях. Россия за последние пять лет, по словам Чернышенко, вошла в число ведущих стран по развитию технологий ИИ, а экономический эффект от внедрения ИИ в отраслях и госуправлении составил более 1 трлн руб.