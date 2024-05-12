Комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Чернышенко, как стало известно ранее, продолжит курировать в правительстве Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэк в части развития туризма, координацию в сфере СМИ, а также будет курировать Министерство просвещения и Росмолодежь.
В ходе встречи с депутатами Госдумы Чернышенко обозначил основные результаты и планы работы, рассказали в пресс-службе.
Он сообщил, в частности, о росте количества бюджетных мест в российских вузах, проведении международных соревнований «Игры будущего», «Игры БРИКС» и «Игры дружбы», отмене с сентябре НДС на ряд услуг в гостиницах и отелях. Россия за последние пять лет, по словам Чернышенко, вошла в число ведущих стран по развитию технологий ИИ, а экономический эффект от внедрения ИИ в отраслях и госуправлении составил более 1 трлн руб.
Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Дениса Мантурова (первый вице-премьер), Татьяны Голиковой, Александра Новака и Алексея Оверчука (вице-премьеры), Сергея Цивилева (министр энергетики), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.
Чернышенко впервые стал вице-премьером в 2020 г. В ноябре 2005 г. он занял должность гендиректора заявочного комитета «Сочи-2014». Был президентом оргкомитета Олимпийских игр в Сочи и зампредседателя набсовета ГК «Олимпстрой», а с 2015 г. возглавлял холдинг «Газпром-медиа».