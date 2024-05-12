Комитет Госдумы поддержал Котякова на пост главы Минтруда

Тем же комитетом на должность вице-премьера была рекомендована Татьяна Голикова. По словам председателя комитета Ярослава Нилова, обсуждение кандидатуры Голиковой длилось более 2,5 часов. Он заявил, что к Голиковой у депутатов было много вопросов, – они были связаны со сложной демографической ситуацией, проблемой с трудовыми ресурсами, поддержкой инвалидов, помощью участникам спецоперации.