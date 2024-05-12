Комитет Госдумы поддержал Котякова на пост главы Минтруда
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Антона Котякова на пост министра труда и социальной защиты, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Встреча длилась около четырех часов. Депутаты фракции КПРФ, входящие в состав комитета, воздержались от голосования, говорится в сообщении.
Тем же комитетом на должность вице-премьера была рекомендована Татьяна Голикова. По словам председателя комитета Ярослава Нилова, обсуждение кандидатуры Голиковой длилось более 2,5 часов. Он заявил, что к Голиковой у депутатов было много вопросов, – они были связаны со сложной демографической ситуацией, проблемой с трудовыми ресурсами, поддержкой инвалидов, помощью участникам спецоперации.
Утром 12 мая комитеты Госдумы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер), Алексея Оверчука (вице-премьер), Сергея Цивилева (министр энергетики), Антона Силуанов (министр финансов), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры) и др.