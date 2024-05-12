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В Белгороде произошли новые взрывы

Ведомости

В Белгороде слышны новые взрывы, местные СМИ сообщают о прилетах снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о сирене ракетной опасности в 19:56 мск. «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал он в Telegram.

Агентство «РИА Новости» опубликовало кадры работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом. Telegram-канал «Белгород – молния» публикует кадры прилетов на территории детской площадки, лицея, зафиксировано падение снаряда на жилой дом, пострадал фасад. 

На фоне сигнала ракетной опасности спасатели приостановили работы по разбору завалов дома, частично обрушившегося от удара ВСУ утром 12 мая. По последним официальным данным, в результате обрушения погибли восемь человек. Всего в городе после утренней атаки пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

По данным ТАСС, украинская ракета была запущена 12 мая из района Казачьей Лопани Харьковской области.

18 марта президент РФ Владимир Путин в своем предвыборном штабе в Гостином дворе заявил, что Россия может создать санитарную зону на территориях Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Так он прокомментировал предложения присоединить Харьковскую область для исключения ударов по приграничью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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