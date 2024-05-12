В Белгороде произошли новые взрывы
В Белгороде слышны новые взрывы, местные СМИ сообщают о прилетах снарядов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о сирене ракетной опасности в 19:56 мск. «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал он в Telegram.
Агентство «РИА Новости» опубликовало кадры работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом. Telegram-канал «Белгород – молния» публикует кадры прилетов на территории детской площадки, лицея, зафиксировано падение снаряда на жилой дом, пострадал фасад.
На фоне сигнала ракетной опасности спасатели приостановили работы по разбору завалов дома, частично обрушившегося от удара ВСУ утром 12 мая. По последним официальным данным, в результате обрушения погибли восемь человек. Всего в городе после утренней атаки пострадали 20 человек, в том числе двое детей.
По данным ТАСС, украинская ракета была запущена 12 мая из района Казачьей Лопани Харьковской области.
18 марта президент РФ Владимир Путин в своем предвыборном штабе в Гостином дворе заявил, что Россия может создать санитарную зону на территориях Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Так он прокомментировал предложения присоединить Харьковскую область для исключения ударов по приграничью.