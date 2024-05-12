В Белгороде произошли новые взрывы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о сирене ракетной опасности в 19:56 мск. «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал он в Telegram.