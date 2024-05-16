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Маск: США принуждают Китай, Россию, Иран и КНДР к союзу

Ведомости

Соединенные Штаты принуждают к созданию альянса Китай – Россия – Иран – Северная Корея. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Поводом для высказывания Маска стало сообщение в новостном аккаунте Visegrád 24, рассказавшем о визите президента России Владимира Путина в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Западным людям должно быть ясно, что они столкнулись с альянсом: Китай – Россия – Иран – Северная Корея», – пишет Visegrád 24.

«Америка принуждает их к союзу», – написал Маск.

Президент России и расширенная делегация из членов нового правительства и представителей бизнеса прибыли в Китай с государственным визитом 15 мая. Поездка продлится два дня – 16 и 17 мая. Помимо Пекина также запланирован визит в Харбин.

16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов, а Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы культуры России и Китая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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