Маск: США принуждают Китай, Россию, Иран и КНДР к союзу

16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов, а Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы культуры России и Китая.