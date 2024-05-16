Маск: США принуждают Китай, Россию, Иран и КНДР к союзу
Соединенные Штаты принуждают к созданию альянса Китай – Россия – Иран – Северная Корея. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
Поводом для высказывания Маска стало сообщение в новостном аккаунте Visegrád 24, рассказавшем о визите президента России Владимира Путина в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Западным людям должно быть ясно, что они столкнулись с альянсом: Китай – Россия – Иран – Северная Корея», – пишет Visegrád 24.
«Америка принуждает их к союзу», – написал Маск.
Президент России и расширенная делегация из членов нового правительства и представителей бизнеса прибыли в Китай с государственным визитом 15 мая. Поездка продлится два дня – 16 и 17 мая. Помимо Пекина также запланирован визит в Харбин.
16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов, а Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы культуры России и Китая.