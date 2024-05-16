Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы культуры России и Китая

Путин, в свою очередь, напомнил, что именно Советский Союз был первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику на следующий день после объявления о новом государстве, а также оказал масштабную помощь на начальном этапе его становления, укрепления независимости и суверенитета. За 75 лет две страны смогли добиться серьезных результатов, накопить опыт добрососедского взаимодействия, вобравший в себя совместные успехи и достижения. Российско-китайская дружба, по словам президента РФ, выдержала испытания временем и продолжает укрепляться.