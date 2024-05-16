Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы культуры России и Китая

Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы культуры России и КитаяОтношения двух стран развиваются на основе уважения и доверия, подчеркнул Путин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с обращениями на церемонии открытия перекрестных годов культуры РФ и Китая перед концертом в Пекине, приуроченным к 75-летию установления дипотношений между странами.
Торжественная церемония открытия годов культуры России и Китая состоялась в Большом театре Китая. В концерте приняли участие Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова и Центральный оркестр народных инструментов КНР.
По словам китайского лидера, перекрестные годы культуры двух стран открывают новые горизонты культурно-гуманитарных связей Китая и России.
«Путь длиной в три четверти века убеждает нас в том, что непрерывное укрепление развития китайско-российского добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества, отвечает коренным интересам наших стран и наших народов», – сказал Си в своем вступительном слове.
Путин, в свою очередь, напомнил, что именно Советский Союз был первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику на следующий день после объявления о новом государстве, а также оказал масштабную помощь на начальном этапе его становления, укрепления независимости и суверенитета. За 75 лет две страны смогли добиться серьезных результатов, накопить опыт добрососедского взаимодействия, вобравший в себя совместные успехи и достижения. Российско-китайская дружба, по словам президента РФ, выдержала испытания временем и продолжает укрепляться.
«Данные международные отношения находятся в лучшем периоде в истории. Они достигают высшего уровня соотношения, и мы гордимся этим. Они служат образцом сотрудничества между соседними странами, основанного на взаимном учете интересов, уважении и доверии друг к другу», – отметил Путин.
По словам главы российского государства, можно по праву гордиться тем, что российско-китайские отношения на данный момент достигли самого высокого за всю историю уровня и приобрели характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
«Они служат образцом сотрудничества между соседними странами, основанного на взаимном учете интересов, уважении и доверии друг к другу», – считает президент.
Программа перекрестных годов культуры обширна, в нее вошли гастроли столичных и региональных театров, цирковые и кинематографические фестивали, музейные и библиотечные выставки и форумы, ярмарки культуры и искусства, спортивные соревнования, мероприятия по изучению русского языка. Путин заметил, что в Китае знают и любят российскую музыку, а в России часто используют китайские мотивы в архитектуре, декоре, изучают ушу, проводят чайные церемонии, растет популярность современного китайского кинематографа, живописи, книг.
«В известной песне «того времени», 75 лет назад <…> есть фраза, ставшая крылатой: «Русский с китайцем – братья навек». Уверен, именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство», – заключил Путин.
Утром 16 мая Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорт «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.