Путин: Белоусов должен раскрыть Минобороны для инноваций

Также Путин поблагодарил Шойгу «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика». Вместе с тем президент отметил, что «многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно».