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Путин: Белоусов должен раскрыть Минобороны для инноваций

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов способен координировать деятельность Министерства обороны (МО) России со всеми министерствами и ведомствами страны и раскрыть МО для инноваций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.

Глава государства заметил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России. По его словам, министр обороны РФ должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.

«Он должен раскрыть Минобороны для инноваций», – подчеркнул Путин.

По его словам, прежний министр Сергей Шойгу сделал первые шаги в этом направлении, но бывшему председателю правительства это легче сделать.

14 мая Путин подписал указы о назначении министров и руководства своей администрации. Бывший первый вице-премьер стал новым министром обороны, а прежний министр назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, перешедшего на работу помощником президента. 15 мая, представляя нового министра командующим группировок, президент России заявил, что менять руководство и структуру Генштаба (им руководит первый замминистра обороны Валерий Герасимов) не планируется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации.

Также Путин поблагодарил Шойгу «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика». Вместе с тем президент отметил, что «многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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