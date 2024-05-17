Путин: Белоусов должен раскрыть Минобороны для инноваций
Министр обороны РФ Андрей Белоусов способен координировать деятельность Министерства обороны (МО) России со всеми министерствами и ведомствами страны и раскрыть МО для инноваций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.
Глава государства заметил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России. По его словам, министр обороны РФ должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.
«Он должен раскрыть Минобороны для инноваций», – подчеркнул Путин.
По его словам, прежний министр Сергей Шойгу сделал первые шаги в этом направлении, но бывшему председателю правительства это легче сделать.
14 мая Путин подписал указы о назначении министров и руководства своей администрации. Бывший первый вице-премьер стал новым министром обороны, а прежний министр назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, перешедшего на работу помощником президента. 15 мая, представляя нового министра командующим группировок, президент России заявил, что менять руководство и структуру Генштаба (им руководит первый замминистра обороны Валерий Герасимов) не планируется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации.
Также Путин поблагодарил Шойгу «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика». Вместе с тем президент отметил, что «многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно».