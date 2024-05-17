Стала известна сфера ответственности Новака в новом правительстве

«Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению Президента, Россия к 2030 г. должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций, организует работу на самом высоком уровне», – пояснил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.