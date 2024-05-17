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Стала известна сфера ответственности Новака в новом правительстве

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс в новом правительстве премьер-министра Михаила Мишустина. За ним теперь также закреплено и кураторство экономического блока, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно решению премьера о распределению обязанностей между своими заместителями, Новак будет координировать разработку основных направлений социально-экономического развития страны, борьбу с санкциями, поддержку малого и среднего бизнеса, формирование кредитно-денежной политики, регулирование финансовых рынков, интеллектуальной собственности, развитие конкуренции, тарифную политику, создание особых экономических зон и внешнеэкономическую деятельность.

«Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению Президента, Россия к 2030 г. должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций, организует работу на самом высоком уровне», – пояснил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Он добавил, что Новак будет отвечать за разработку плана по достижению национальных целей развития России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда», модернизацию энергетической инфраструктуры, модернизацию регионов Северо-Кавказского федерального округа и др.

Госдума проголосовала за утверждение Александра Новака в качестве заместителя председателя правительства России 13 мая. 14 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов нового правительства страны. 

В 2008 г. Новак стал замминистра финансов. Затем его перевели в энергетическую сферу – он занял должность министра энергетики РФ, а в ноябре 2020 г. Новак стал заместителем председателя правительства России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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