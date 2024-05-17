Антимонопольную политику в правительстве будет курировать Григоренко

Григоренко в 2003–2020 гг. работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам (упразднено в 2004 г.) и в Федеральной налоговой службе, в том числе с 4 октября 2013 г. – заместитель руководителя ФНС. 21 января 2020 г. был назначен заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства России.