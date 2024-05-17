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Антимонопольную политику в правительстве будет курировать Григоренко

Ведомости

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в новом правительстве будет курировать антимонопольную политику, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также цифровое развитие и связь. Такие обязанности закрепил за ним премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

В ведении Григоренко также будут работа системы госуслуг и государственных информационных ресурсов, совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, цифровизация отраслей экономики и социальной сферы, обеспечение спроса на продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности. Он будет отвечать за разработку и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

Кроме того, вице-премьер уполномочен контролировать реализацию других нацпроектов, работу органов власти по бюджетным расходам, управлению госдолгом и финактивами, формированию Фонда национального благосостояния с целью повышения ее эффективности. За ним также закреплены вопросы цифровизации государственного управления.

Григоренко и новом правительстве будет контролировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы в установленной сфере деятельности. Кроме того, он является куратором социально-экономического развития регионов Центрального федерального округа.

Григоренко в 2003–2020 гг. работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам (упразднено в 2004 г.) и в Федеральной налоговой службе, в том числе с 4 октября 2013 г. – заместитель руководителя ФНС. 21 января 2020 г. был назначен заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства России.

Указ о назначении новых членов правительства президент России Владимир Путин подписал 14 мая после того, как кандидатуры глав ведомств были поддержаны парламентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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