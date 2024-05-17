Антимонопольную политику в правительстве будет курировать Григоренко
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в новом правительстве будет курировать антимонопольную политику, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также цифровое развитие и связь. Такие обязанности закрепил за ним премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
В ведении Григоренко также будут работа системы госуслуг и государственных информационных ресурсов, совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, цифровизация отраслей экономики и социальной сферы, обеспечение спроса на продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности. Он будет отвечать за разработку и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».
Кроме того, вице-премьер уполномочен контролировать реализацию других нацпроектов, работу органов власти по бюджетным расходам, управлению госдолгом и финактивами, формированию Фонда национального благосостояния с целью повышения ее эффективности. За ним также закреплены вопросы цифровизации государственного управления.
Григоренко и новом правительстве будет контролировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы в установленной сфере деятельности. Кроме того, он является куратором социально-экономического развития регионов Центрального федерального округа.
Григоренко в 2003–2020 гг. работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам (упразднено в 2004 г.) и в Федеральной налоговой службе, в том числе с 4 октября 2013 г. – заместитель руководителя ФНС. 21 января 2020 г. был назначен заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства России.
Указ о назначении новых членов правительства президент России Владимир Путин подписал 14 мая после того, как кандидатуры глав ведомств были поддержаны парламентом.