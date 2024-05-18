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США провели ядерное субкритическое испытание в подземной лаборатории в Неваде

Ведомости

Национальное управление ядерной безопасности (NASA) министерства энергетики США сообщило о проведении вечером 14 мая субкритического эксперимента на установке Pulse в Неваде, который позволил получить «важные данные о поведении материалов», которые используются в ядерных боеголовках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«NNSA полагается на субкритические эксперименты для сбора ценной информации, подтверждающей сохранность, надежность и эффективность американских ядерных боеголовок, без использования ядерных взрывных испытаний», – говорится в сообщении.

Этот эксперимент, как утверждается, прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств и, как предыдущие 33 аналогичных эксперимента, соответствует положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Частота проведения данных экспериментов будет увеличена, добавили в NNSA.

Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ в сентябре 1996 г. В том же году Россия подписала соглашение о принятии договора. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что такой шаг еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он также отмечал, что отзыв ратификации договора де-юре выравнивает права Москвы и Вашингтона, который не ратифицировал договор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отзыв ратификации «значительным шагом в неверном направлении». По его словам, это лишь «подрывает доверие» к международному режиму контроля над вооружениями.

В марте Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву расказал, что, если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия может сделать то же самое. По его словам, в США рассматривают возможность проведения ядерных испытаний, поскольку некоторые специалисты полагают, что новые боезаряды следует проверять не только «на компьютере», но и «в натуральном виде». Глава государства добавил, что Москва следит за ситуацией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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