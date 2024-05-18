США провели ядерное субкритическое испытание в подземной лаборатории в Неваде

Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ в сентябре 1996 г. В том же году Россия подписала соглашение о принятии договора. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что такой шаг еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он также отмечал, что отзыв ратификации договора де-юре выравнивает права Москвы и Вашингтона, который не ратифицировал договор.