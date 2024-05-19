В Москве умер посол Гондураса в России
Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве 18 мая. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Гондураса в соцсети X.
«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет о смерти господина Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России, и выражает солидарность и соболезнования его жене, детям, другим членам семьи и друзьям», – говорится в сообщении.
В МИДе также сообщили назначении трехдневного траура без приостановки работы.
Сальгадо был первым постоянным послом Гондураса в России. В 1981 г. он окончил сельскохозяйственный факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (сейчас— РУДН) по специальности «ученый-агроном». В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства. После окончания университета Сальгадо посвятил себя дипломатической работе, он также был послом Гондураса на Кубе.