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В Москве умер посол Гондураса в России

Ведомости

Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве 18 мая. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Гондураса в соцсети X.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет о смерти господина Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России, и выражает солидарность и соболезнования его жене, детям, другим членам семьи и друзьям», – говорится в сообщении.

В МИДе также сообщили назначении трехдневного траура без приостановки работы.

Сальгадо был первым постоянным послом Гондураса в России. В 1981 г. он окончил сельскохозяйственный факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (сейчас— РУДН) по специальности «ученый-агроном». В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства. После окончания университета Сальгадо посвятил себя дипломатической работе, он также был послом Гондураса на Кубе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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