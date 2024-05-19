Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за ядерного эксперимента США

«Надо сказать, что субкритическое ядерное испытание, которое на этот раз провела ваша страна, противоречит этому посланию. Более того, это испытание противоречит желаниям многих людей, призывающих к отмене ядерного оружия, в том числе переживших атомную бомбардировку <...> От имени города Хиросима, подвергшегося атомной бомбардировке, мы решительно протестуем и призываем приостановить все будущие ядерные испытания», – говорится в заявлении.