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Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за ядерного эксперимента США

Ведомости

Власти японских Хиросимы и Нагасаки выразили протест в связи с проведением США субкритического испытания на ядерном полигоне в Неваде. Пережившая атомную бомбардировку Хиросима призывает Штаты приостановить все будущие ядерные испытания, говорится в заявлении на сайте города, которое было направлено на имя президента США Джо Байдена и американского посла в Японии Рама Эммануэля.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики США сообщило, что провело вечером 14 мая субкритический эксперимент на установке Pulse в Неваде. Сообщалось, что испытания позволили получить «важные данные о поведении материалов», которые используются в ядерных боеголовках. 

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи напомнил, что в мае 2023 г. лидеры стран G7 приняли совместный документ по ядерному разоружению «Хиросимское видение».

«Надо сказать, что субкритическое ядерное испытание, которое на этот раз провела ваша страна, противоречит этому посланию. Более того, это испытание противоречит желаниям многих людей, призывающих к отмене ядерного оружия, в том числе переживших атомную бомбардировку <...> От имени города Хиросима, подвергшегося атомной бомбардировке, мы решительно протестуем и призываем приостановить все будущие ядерные испытания», – говорится в заявлении.

США должны возглавить усилия по ядерному разоружению в международном сообществе, подчеркнул Мацуи. Губернатор префектуры Нагасаки Оиси Кэнго также выразил протест против недавнего субкритического ядерного испытания, пишет портал NHK. В письме Эмануэлю он заявил, что это эксперимент ускорит гонку ядерных вооружений и призвал Штаты отказаться от всех испытаний, которые «способствуют сохранению или разработкам ядерного оружия». 

NNSA сообщило, что эксперимент прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств и, как и предыдущие 33 аналогичных эксперимента, соответствует положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Частота проведения данных экспериментов будет увеличена, добавили в управлении.

В августе 2023 г. выжившие при атомной бомбардировке Хиросимы попросили японские власти присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мацуи зачитал текст Хиросимской мирной декларации, в которой в частности, призывают немежденно присоединиться к ДЗЯО и «хотя бы наблюдать за встречей сторон, подписавших договор».

Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности потеряли жизни 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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