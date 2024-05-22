Король Бахрейна прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа прилетел в Москву с официальным визитом для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в Кремле, переговоры лидеров двух государств запланированы на 23 мая. Темами для обсуждения станут состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Кроме того, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств и другие актуальные вопросы международной повестки.
Предполагается, что президент России и король Бахрейна подпишут совместные документы по итогам переговоров.
17 мая Хамад Бен Иса Аль Халифа на встрече в Манаме «на полях» 33-го саммита Лиги арабских государств с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым попросил передать Путину благодарность за настрой на укрепление многоплановых связей с арабскими странами.