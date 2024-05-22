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Король Бахрейна прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Ведомости

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа прилетел в Москву с официальным визитом для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в Кремле, переговоры лидеров двух государств запланированы на 23 мая. Темами для обсуждения станут состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Кроме того, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств и другие актуальные вопросы международной повестки.

Предполагается, что президент России и король Бахрейна подпишут совместные документы по итогам переговоров.

17 мая Хамад Бен Иса Аль Халифа на встрече в Манаме «на полях» 33-го саммита Лиги арабских государств с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым попросил передать Путину благодарность за настрой на укрепление многоплановых связей с арабскими странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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