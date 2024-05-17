Король Бахрейна поблагодарил Путина за укрепление связей с арабским миром
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа на встрече в Манаме «на полях» 33-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым попросил передать президенту РФ Владимиру Путину благодарность за настрой на укрепление многоплановых связей с арабскими странами, сообщается на сайте МИД РФ.
Богданов поздравил короля Бахрейна с успешным проведением общеарабской встречи и подтвердил стремление России к дальнейшему укреплению дружественных российско-бахрейнских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
Стороны также обсудили ключевые темы международной и ближневосточной повестки с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, акватории Красного моря и Персидском заливе.
16 мая ЛАГ потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гуманитарной помощи. Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта.
17 мая страны G7 в совместном письме заявили, что Израиль должен соблюдать международное право в секторе Газа и способствовать решению гуманитарного кризиса в анклаве. Письмо подписали все страны – участницы G7 кроме США: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Кроме того, к этим странам присоединились Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа для проведения зачистки района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.