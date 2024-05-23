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Лукашенко назначил нового главу генштаба Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником генштаба вооруженных сил (ВС) – первым заместителем министра обороны республики генерал-майора Павла Муравейко. Об этом сообщает «БелТА». 

До этого Муравейко был первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии. На посту начальника генштаба он сменил Виктора Гулевича.

Лукашенко при новом назначении акцентировал важность того, чтобы министр обороны и начальник генштаба сработались.

Президент Белоруссии уволил Гулевича 10 мая по возрасту, ему 54 года. У генерал-майора осталось право ношения военной формы и знаков различия. Согласно закону республики «О воинской обязанности и воинской службе», предельным возрастом для генерал-майора считается 55 лет.

Муравейко 52 года. С 2001 г. он служил в генштабе ВС Белоруссии. В 2013 г. был назначен замначальника генштаба – начальником главного оперативного управления. В феврале 2020 г. перешел на службу в Совет безопасности республики на должность первого первого заместителя секретаря. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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