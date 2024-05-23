Лукашенко назначил нового главу генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником генштаба вооруженных сил (ВС) – первым заместителем министра обороны республики генерал-майора Павла Муравейко. Об этом сообщает «БелТА».
До этого Муравейко был первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии. На посту начальника генштаба он сменил Виктора Гулевича.
Лукашенко при новом назначении акцентировал важность того, чтобы министр обороны и начальник генштаба сработались.
Президент Белоруссии уволил Гулевича 10 мая по возрасту, ему 54 года. У генерал-майора осталось право ношения военной формы и знаков различия. Согласно закону республики «О воинской обязанности и воинской службе», предельным возрастом для генерал-майора считается 55 лет.
Муравейко 52 года. С 2001 г. он служил в генштабе ВС Белоруссии. В 2013 г. был назначен замначальника генштаба – начальником главного оперативного управления. В феврале 2020 г. перешел на службу в Совет безопасности республики на должность первого первого заместителя секретаря.