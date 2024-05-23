Лукашенко назначил нового главу генштаба Белоруссии

Муравейко 52 года. С 2001 г. он служил в генштабе ВС Белоруссии. В 2013 г. был назначен замначальника генштаба – начальником главного оперативного управления. В феврале 2020 г. перешел на службу в Совет безопасности республики на должность первого первого заместителя секретаря.